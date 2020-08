MANILA – Perempuan warga negara Indonesia (WNI), yang merupakan janda dari pelaku serangan bom bunuh diri di Filipina tahun lalu, mungkin berada di balik pengeboman ganda yang terjadi di Kota Jolo pekan ini, demikian disampaikan seorang pejabat militer Filipina.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Senin (24/8/2020), seorang perempuan meledakkan diri di alun-alun Kota Jolo dalam serangan ganda yang menewaskan setidaknya 14 orang dan melukai 75 lainnya. Perempuan itu meledakkan diri saat pihak keamanan menutup daerah tersebut setelah bom pertama yang dipasang di sebuah sepeda motor meledak di luar sebuah pasar makanan.

Panglima Angkatan Darat Filipina, Letjen Cirilito Sobejana mengatakan, sebelum serangan itu, pihak berwenang telah memburu dua perempuan pelaku bom bunuh diri di daerah itu.

Photos from the second explosion in Brgy. Walled City in Jolo, Sulu



The second blast happened at around 1 p.m. as authorities were sweeping the area following the first explosion. (via @News5PH / @lailachikadora) pic.twitter.com/gpXJVtmpLR— ONE News PH (@onenewsph) August 24, 2020