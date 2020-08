KENOSHA – Jacob Blake, pria kulit hitam yang menjadi korban penembakan brutal oleh polisi di Kenosha, Wisconsin, Amerika Serikat (AS), terancam tidak akan dapat berjalan lagi, demikian disampaikan para pengacaranya.

Blake secara luar biasa berhasil bertahan hidup setelah menerima ditembak tujuh kali dari belakang oleh seorang polisi saat mencoba masuk ke mobilnya pada Minggu (23/8/2020). Namun, menurut pengacaranya, pria berusia 29 tahun itu membutuhkan “keajaiban” untuk dapat kembali berjalan.

Penembakan itu memicu protes yang berujung kerusuhan dan penjarahan di Kenosha, memaksa Gubernur Wisconsin mengerahkan Garda Nasional ke kota itu untuk memulihkan keamanan.

BACA JUGA: Penembakan Brutal Pria Kulit Hitam oleh Polisi Picu Kerusuhan di Wisconsin

Disebutkan bahwa setidaknya satu peluru yang ditembakkan menembus sumsum tulang belakang Blake, menyebabkan dia lumpuh. Dokter tidak yakin apakah Blake akan dapat memulihkan penggunaan kakinya.

Look wtf happened in kenosha !!! WHAT IS GOING ON 🙏🤦🏽‍♂️ police brutality is REAL pic.twitter.com/RRxncCLy8e— Midwest Exposer (@hutchguwop) August 24, 2020