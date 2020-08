PORTLAND - Seorang demonstran ditembak mati di Portland, Oregon, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu (29/8/2020) malam di tengah kekerasan dan protes yang melanda kota itu dalam beberapa bulan terakhir.

Beberapa video yang beredar di media sosial memperlihatkan pengunjuk rasa Black Lives Matter (BLM) merayakan penembakan seorang pendukung Trump. Video itu muncul setelah bentrokan antara karavan demonstran pro-Trump dengan pengunjuk rasa tandingan di Portland, yang menewaskan seorang pria yang diyakini sebagai pendukung Trump.

Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan bahwa kekerasan dan penembakan itu terjadi di pusat Kota Portland, namun mereka tidak menghubungkannya dengan demonstrasi yang terjadi.

“(Polisi) menanggapi dan menemukan korban dengan luka tembak di dada. Medis menjawab dan memutuskan bahwa korban telah meninggal, ”kata juru bicara polisi Portland dalam pernyataan yang dilansir Reuters.

It sounds like someone is shouting, “We got a Trumper right here” just before the shots are fired and the man is killed. pic.twitter.com/MMCnp5iwtj— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 30, 2020