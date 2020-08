WASHINGTON – Kondisi kesehatan Presiden Amerika Serikat (AS) menjadi perhatian setelah beberapa video yang beredar di media sosial memperlihatkan dia tersandung di jalur landai dan tangga, bicara kurang jelas, serta kesulitan menjaga keseimbangan saat berjalan.

Tagar Twitter baru, #TrumpIsNotWell, menjadi trending pada Sabtu (28/8/2020) setelah pengguna media sosial menyuarakan kekhawatiran atas kesehatan presiden.

Semakin banyak pertanyaan muncul setelah video viral, yang menunjukkan penampilan Trump baru-baru ini di New Hampshire, di mana dia kehilangan keseimbangan, sesaat setelah berjalan ke atas panggung. Namun, Trump kemudian berhasil menyeimbangkan dirinya dan melanjutkan berjalan ke mikrofon seolah tidak terjadi apa-apa.

Trump tiba di New Hampshire pada Jumat (27/8/2020) untuk mengadakan rapat umum kampanye tak lama setelah menerima nominasi Konvensi Nasional Partai Republik sehari sebelumnya.

Trump almost trips walking up stairs to his rally event tonight pic.twitter.com/TgKhRJfgW3 — Ryan Becker (@_RyanBecker) August 28, 2020