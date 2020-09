BANGKOK – Raja Thailand Maha Vajiralongkorn, telah memberi pengampunan pada mantan pengawal dan selirnya yang dipenjara pada Oktober tahun lalu, dan menerbangkannya ke Jerman untuk menemaninya menjalani karantina.

Tabloid Jerman, Bild melaporkan, Sineenat Wongvajirapakdi, (35), diterbangkan dengan jet pribadi ke Munich pada Sabtu (29/8/2020) dan dibawa ke hotel spa bintang empat di Garmisch-Partenkirchen, kota wisata ski di Pegunungan Alpen Bavaria.

Sebelumnya dilaporkan bahwa Raja Maha Vajiralongkorn, atau yang bergelar Raja Rama X, telah "mengisolasi" dirinya di hotel dengan rombongan 20 wanita selama sebagian besar masa pandemi. Raja diduga memesan seluruh lantai empat dan mengumpulkan harem sebagai unit militer.

King Vajiralongkorn and Sineenat "Koi" Wongvajirapakdi, together again, Saturday 29 August 2020. Photograph courtesy of BILD. pic.twitter.com/69TqFvXIbD— Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) August 30, 2020