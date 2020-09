MELBOURNE – Penangkapan seorang ibu hamil yang diduga merencanakan protes terhadap penutupan (lockdown) Covid-19 oleh penegak hukum Australia telah menimbulkan kemarahan publik di Negeri Kanguru.

Polisi di Negara Bagian Victoria mendatangi rumah wanita itu, memberikan surat perintah penggeledahan dan menuduhnya melakukan penghasutan, diduga dengan membuat posting di Facebook yang menyerukan unjuk rasa secara sosial menentang tindakan karantina di seluruh negara bagian.

Dalam video yang beredar di media sosial, wanita berusia 28 tahun itu terlihat mengenakan piyama dan tampak terkejut dengan kedatangan polisi. Dia telihat dikonfrontasi oleh seorang petugas polisi, yang menuduhnya melanggar hukum “terkait dengan posting Facebook (dan) berkaitan dengan protes anti-lockdown,” sementara seorang petugas lain memborgolnya.

“Di depan anak-anakku!,” kata perempuan itu membalas. “Saya dengan senang hati menghapus postingan, ini konyol," tambahnya.

🤬🤬🤬

Twitter video of Zoe, a pregnant woman, being arrested, handcuffed and terrorised by Dan Andrews' Totalitarian Victoria Police for a Facebook post, as she begs for mercy in front of her children.



This needs to go viral.#Covid #Covid19 pic.twitter.com/Fc86dQgjGV— Ian56 (@Ian56789) September 2, 2020