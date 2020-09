ALIGARH - Pelaku kejahatan ternyata juga punya ketakutan tertular virus corona, setidaknya itulah yang tampak dalam sebuah perampokan di Uttar Pradesh, India. Para pelaku memastikan mereka mengikuti semua protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebelum menggasak perhiasan di toko yang menjadi sasaran mereka.

Jurnalis India, Alok Pandey membagikan rekaman CCTV dari insiden tersebut di Twitter, membuat warganet geli, sementara turut prihatin dengan penegakan hukum dan keamanan di negara itu.

"Di Aligarh, (tiga) pria merampok toko perhiasan mengikuti 'protokol Covid-19' penuh, masuk memakai masker, membersihkan tangan dan kemudian mengeluarkan pistol dan merampok perusahaan!," demikian cuitan Pandey yang diunggah di akun @alok_pandey sebagaimana dilansir Gulf News.

Perampokan itu terjadi di Aligarh, Uttar Pradesh pada Jumat (11/9/2020) sekira pukul 14.00. Media India melaporkan "Para pekerja toko mungkin berasumsi bahwa para pria adalah pelanggan, dan menawarkan mereka pembersih tangan."

In Aligarh , then men rob a jewellery shop following full ‘covid protocol’ - walk in wearing masks , get hands sanitised and then whip out a gun and rob the establishment ! @aligarhpolice have promised swift action ... pic.twitter.com/hTOREmEg2W— Alok Pandey (@alok_pandey) September 11, 2020