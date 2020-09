WISCONSIN - Donald Trump mengatakan bahwa dia kehulangan semua temannya sejak setelah menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) pada 2016. Menurut Trump, teman-temannya tidak bisa merasa santai berada di dekatnya, bahkan hanya memanggilnya sebagai "Mr. President".

"Saya kehilangan semua teman saya," kata Trump dalam pidatonya saat berkampanye di Wisconsin. Trump mencatat bahwa "rasa hormat terhadap jabatan" tampaknya membuat dia dan teman-temannya sangat sulit untuk mempertahankan persahabatan.

BACA JUGA: Trump Sebut Ketua DPR AS Wanita Sakit dengan Masalah Kejiwaan

“Dulu mereka longgar. Mereka dulu hebat. Anda bisa duduk santai… Saya bukan peminum tapi Anda bisa duduk santai dan minum, apapun yang Anda minum. Sekarang Anda tidak dapat melakukannya lagi," ujarnya sebagaimana dilansir Sputnik.

Sekarang, Presiden Trump mengakui, dia harus “mengandalkan orang-orang di Kongres untuk menjadi temannya”.

Trump says he has lost all of his friends, because they have to call him "Mr. President, Sir" and they can't be "loose" together any longer.— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 18, 2020