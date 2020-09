FOTO dan video yang memperlihatkan buaya berenang di jalan-jalan di Gulf Shores, Negara Bagian Alabama, Amerika Serikat (AS) beredar di media sosial setelah daerah itu diterjang Badai Sally yang membawa banjir besar.

Penampakan buaya di daerah pemukiman warga itu mendapat reaksi beragam dari warganet. Sebagian mengungkapkan kekhwatiran dan ketakutan mereka, sementara sebagian lainnya menanggapi dengan guyonan.

"Saya harap Anda tidak pergi keluar," kata seorang warganet sebagaimana dilansir Sputnik. .

Beberapa warganet juga menduga bahwa buaya itu adalah hewan yang lepas dari kebun binatang Gulf Shores karena banjir.

Another reason to SHELTER IN PLACE until flood waters recede. Not only are there downed power lines, but there’s also displaced wildlife. This 10-12 ALLIGATOR was just outside of a house in Gulf Shores on Plash Island earlier this morning.



Video from Tina Bennett @NWSMobile pic.twitter.com/aK5O2inOqX— Thomas Geboy (@ThomasGeboyWX) September 16, 2020