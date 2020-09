TEGUCIGALPA - Sebuah 'tsunami' sampah besar menghantam pantai di Kota Omoa, Honduras. Sampah-sampah itu dikirim dari negara tetangga Guatemala, yang penghalang anti-limbahnya rusak akibat hujan lebat.

Rekaman video dari adegan tersebut menunjukkan lapisan tebal botol plastik dan sampah lainnya yang terbawa ombak dan menumpuk di pantai berpasir di samping gubuk kayu dan pohon palem.

Pejabat setempat Daniel Ortega mengatakan bahwa antara 100 hingga 150 ton sampah telah dibersihkan dari pantai, demikian diwartakan RT.

