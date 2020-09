MOSKOW - Seorang pemimpin sekte agama terkemuka Rusia, yang diyakini pengikutnya sebagai reinkarnasi dari Yesus, ditangkap di wilayah terpencil Siberia, kata polisi Rusia.

Sergei Torop, yang dikenal oleh para pengikutnya sebagai Vissarion, mendirikan Church of the Last Testament (Gereja Perjanjian Terakhir) di wilayah Krasnoyarsk, Siberia pada 1991.

Dia ditangkap bersama dengan dua pemimpin lainnya. Mereka dituduh memeras pengikutnya agar menyerahkan uang serta membahayakan fisik dan psikologis pengikutnya.

BACA JUGA: China Eksekusi Mati Penganut Sekte Sesat

Torop, Vadim Redkin dan Vladimir Vedernikov dicurigai "mendirikan asosiasi agama yang kegiatannya melibatkan kekerasan terhadap individu-individu dan menyebabkan luka tubuh yang mendalam bagi dua orang atau lebih," kata Juru Bicara Komite Investigasi Rusia sebagaimana dilansir BBC.

"Mereka menggunakan uang (pengikut mereka) dan juga menggunakan kekerasan psikologis terhadap mereka," katanya seperti dikutip oleh media pemerintah.

Torop, seorang mantan polisi lalu lintas berusia 59 tahun, dilaporkan telah menarik ribuan pengikut sejak mendirikan kelompok agama itu tak lama setelah pecahnya Uni Soviet. Beberapa dikatakan percaya bahwa dia adalah reinkarnasi Kristus.

Dia ditahan oleh pasukan keamanan setelah operasi khusus pada Selasa (23/9/2020), dan seperti yang ditampilkan dalam sebuah video di TV Rusia, seorang pria dengan seragam kamuflase memimpin dua pria ke dalam sebuah helikopter.

BACA JUGA: Sekte Pemuja Seks Digerebek Polisi

Seorang penduduk setempat menulis di Facebook bahwa empat helikopter dan puluhan pria yang mengenakan penutup wajah tiba di daerah tersebut sebelum mereka mulai menggledah rumah dan bangunan di sekitaran lokasi itu.

Para pengikut Gereja Perjanjian Terakhir mendirikan sebuah pemukiman, yang dikenal sebagai Kota Matahari, di wilayah Kuraga di Siberia pada 1995. Beberapa ratus anggota tinggal di pemukiman-pemukiman lain di wilayah tersebut.

Pada 2000, kementerian kehakiman Rusia mengatakan sekte tersebut telah mengumpulkan 10.000 pengikut di seluruh dunia. Para pengikut sekte itu tidak boleh merokok, minum atau menukar uang, dan harus hidup dengan kebutuhan-kebutuhan dasar. Orang-orang yang percaya pada ajaran Torop juga tidak boleh mengonsumsi daging, kopi, teh, gula, roti ragi dan produk gandum, BBC Rusia melaporkan. Kelompok itu menggabungkan unsur-unsur Gereja Ortodoks Rusia dengan tema reinkarnasi, serta persiapan untuk kiamat yang akan datang, menurut laporan majalah New Yorker.