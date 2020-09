KIEV – Sebuah pesawat An-26 milik militer Ukraina jatuh pada Jumat (25/9/2020) malam menewaskan setidaknya 25 orang. Rekaman dramatis dari lokasi kejadian beredar di media sosial, menunjukkan pesawat tersebut terbakar di sisi jalan.

Militer Ukraina mengonfirmasi pesawat turboprop ersebut jatuh saat hendak mendarat di sebuah lapangan terbang di luar Kota Chuguev. Menurut informasi dari kantor Kejaksaan Ukraina, 25 dari 27 orang di dalamnya tewas.

Sebagian besar pesawat tampaknya hancur saat menghantam tanah dan kebakaran yang terjadi setelahnya. Namun, bagian ekor pesawat sebagian tetap utuh, demikian diwartakan RT.

