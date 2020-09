JAKARTA - Atlet dan musisi adalah dua profesi yang cukup terdampak dengan pandemi Covid-19. Walau demikian mereka tak patah dan menyerah. Bahkan sebaliknya mereka justru terpacu untuk terus berlatih dengan penuh semangat dan tumbuh ide-ide baru dalam berkreativitas menciptakan karya-karya baru.

Demikian hasil rangkuman dari talkshow berjudul “Lawan Covid-19 dengan Lagu dan Olahraga” dengan narasumber Musisi Reggae Conrad Good Vibration, Pelatih Persita Tangerang Widodo Cahyono Putro, dan Mantan Kapten Timnas Bolavoli Indonesia Loudry Maspaitella di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19) Graha BNPB Jakarta pada Sabtu (26/9) siang.

Pelatih Persita Tangerang Widodo Cahyono Putro mengatakan kondisi pandemi Covid-19 membuat aktivitas sepakbola menjadi berbeda.

Mantan pemain tim nasional sepakbola Indonesia yang baru saja meraih penghargaan pencetak gol terbaik pada bracket challenge atau turnamen voting gol Piala Asia ini mengatakan mulai dari persiapan latihan hingga pertandingan seluruhnya berpatokan pada protokol kesehatan.

"Di ruang ganti itu kita bagi dua kelompok untuk menghindari kerumunan, pelatih dan official seluruhnya pakai masker," ujar Widodo C. Putro via zoom meeting. Ia menegaskan penerapan protokol kesehatan mulai dari memakai masker saat datang ke lapangan. Dokter tim menyiapkan alat dan mewajibkan rapid tes seminggu sekali. Ia juga mengingatkan pada pemain yang tidak tinggal di mess agar tidak keluyuran untuk menghindari pertemuan dengan orang luar.

"Ada pemain yang tidak satu mess dan selalu pulang bertemu keluarga saya selalu amanatkan jangan kemana-mana dan ingat protokol kesehatan," ujarnya.

Selain itu dirinya mengasah mental pemain agar terbiasa bertanding tanpa penonton. Ia mengakui penonton merupakan pemain ke-12 yang menguatkan mental di lapangan. Namun karena aturan seluruh pertandingan tanpa penonton maka hal itu yang dilakoninya.

"Kami berharap suporter mematuhi regulasi, jangan ke stadion, dan tetap nonton di rumah. Pemain tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan,” ujar Widodo.

Perwakilan Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Loudry Maspaitella mengatakan pengurus telah mengambil kebijakan menunda seluruh kegiatan dari pertandingan, kompetisi, dan pelatihan sejak pandemi Covid-19. Namun bukan berarti turnamen di luar agenda resmi itu berhenti total.

"Semua kalender kegiatan di tahun 2020 diputuskan ditunda. Tahun ini SEA Games pun tidak ada. Tapi pertandingan tidak resmi tetap berjalan," ujar Loudry Maspaitella.

Loudry mengingatkan masyarakat untuk menghindari virus corona itu dengan menjaga suhu tubuh tetap panas. Untuk bisa panas, maka diperlukan kegiatan olahraga setiap hari.

"Kalau tubuh kita panas, maka imunitas meningkat. Agar tubuh tetap panas dengan berolahraga setiap hari," ujarnya.

Musisi Reggae Conrad Good Vibration yang lagunya berjudul “Tenang-tenang di Rumah (Lawan Corona)” yang viral di media sosial mengatakan pandemi ini menjadi momentum menggali potensi diri, kualitas diri, dan teman setia.

"Wabah yang datang diturunkan oleh Sang Pencipta buat kita lebih dewasa, lebih bijak, dan kuat dalam berkarya," ujar Conrad yang menutup talkshow dengan bernyanyi lagu “Tenang-tenang di Rumah” bersama istri dan dua anaknya yang hadir via zoom meeting.

