LUCKNOW – Bertengkar dengan pasangan mungkin adalah hal yang biasa dialami, terutama jika oleh mereka yang sudah berumah tangga. Biasanya, pertengkaran itu akan berakhir setelah salah satu pihak meminta maaf atau seiring dengan waktu.

Namun, bagi seorang pria di Negara Bagian Uttar Pradesh, India, pertengkaran dengan istrinya tampaknya sudah mencapai titik tertinggi. Saking “muak”-nya, pria itu memanjat menara seluler setelah bertengkar dengan sang istri dan menolak turun sampai sekelompok petugas polisi meyakinkannya.

BACA JUGA: Bertengkar dengan Istri, Pria India Lempar Anak Balitanya ke Kobaran Api

Pengguna Twitter membagikan berita tentang insiden aneh di Kota Moradabad, Uttar Pradesh itu pekan ini.

Menurut laporan kantor berita India Asian News International (ANI), pria bernama Tejpal Singh itu mengatakan bahwa dia memanjat menara karena istrinya menjebaknya dalam kasus palsu, dan polisi tidak mendengarkannya.

Moradabad: A man climbs atop a mobile tower following a fight with his wife in Pakwara area. He says, "I am fed up with my wife. She is trying to frame me in false cases but police are not listening to me. I want to get rid of this relationship." pic.twitter.com/AUPzEcVkXI— ANI UP (@ANINewsUP) September 26, 2020