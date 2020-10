Di tengah pandemi yang masih berlangsung, tim #KejarMimpi dan CIMB Niaga tetap memberikan aspirasi dan semangat mengejar mimpi untuk anak-anak dengan menggelar gerakan sosial #KejarMimpi Goes To Orphanage yang disiarkan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan Live IG @kejarmimpi.id. Bertepatan dengan hari ulang tahun CIMB Niaga ke-65 kegiatan #KejarMimpi Goes To Orphanage kali ini dilakukan di Mandalika, Lombok Tengah, bersama adik-adik di Panti Asuhan Yayasan Bahrul Ulum, Sabtu (26/09/2020).

Rangkaian kegiatan ini diisi dengan berbagai acara, mulai dari keseruan storytelling bersama aktris dan Brand Ambassador CIMB Niaga Cut Mini, belajar seputar pendidikan keuangan dengan menyenangkan bersama teman-teman dari The Complete Banker CIMB Niaga, hingga berdonasi buku melalui program sejuta buku, APD, pemberian rak buku dan tumblr lingkungan. Selain itu, kegiatan yang tidak kalah serunya para Kejar Mimpi Warrior juga turut meramaikan acara ini dengan melakukan senam sehat bersama agar daya tahan tubuh tetap terjaga di tengah pandemi saat ini.

Nursim Ketua Yayasan Bahrul Ulum mengungkapkan terima kasih kepada tim Kejar Mimpi CIMB Niaga yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul dan menyemangati adik-adik Yayasan Bahrul Ulum.

“Ke depannya saya berharap bisa bersilaturahmi lagi dengan anak-anak kami yang hari ini berbahagia dan semangat dengan adanya acara Kejar Mimpi ini,”ujarnya.

Salah satu pengisi acara dongeng, Cut Mini juga mengatakan bahwa acara Kejar Mimpi selalu memberikan energi positif dan memberinya ilmu di setiap lokasi-lokasi Kejar Mimpi yang pernah disinggahinya.

“Selama bergabung dengan Kejar Mimpi dan bertemu dengan anak-anak kampus atau adik-adik di daerah selalu membawa energi yang baik. Meski situasi di setiap daerah selalu tidak menentu, tapi selalu ada rasa senang setiap pulang. Jadi rasa lelah, kepanasan, semua tertutup dengan rasa senang karena bekerja dari hati,” ujar Cut Mini melalui IG Live di kejarmimpi.id yang dipandu oleh Co-founder #KejarMimpi @agiscevi.

Wanita yang akrab disapa Ibu Cut ini berharap kepada para adik-adik yayasan untuk tetap menjaga diri di tengah pandemi seperti saat ini. Ia juga menegaskan untuk tetap menjaga kesehatan meski mereka tetap bermain di luar rumah.

“Saya yakin orangtua kalian, orang sekitar kalian sudah menjaga kalian dengan baik dan benar. Jadi tetap menjaga diri kalian. Adik-adik yang suka main di luar itu sebenarnya bagus, tetapi jangan pernah lupa pakai masker, cuci tangan dengan air yang bersih dan sabun, masker tidak boleh dipinjamkan ke teman ya,” pesannya.

Sementara itu, Anjani, salah seorang anak asuh Yayasan Bahrul Ulum mengaku senang mengikuti rangkaian acara Kejar Mimpi yang sangat menginspirasi. Disamping itu, Anjani juga berkesempatan mendapatkan hadiah dari kuis yang diadakan dalam acara Kejar Mimpi Goes To Orphanage tersebut. "Senang sekali ikut kegiatan ini, seru dan saya semakin termotivasi untuk mengejar mimpi untuk menjadi seorang dokter," tuturnya semangat.

Salah seorang Dream Warriors yang juga mengisi acara Kejar Mimpi, Lala mengaku senang saat melihat reaksi anak-anak yang semangat dan antusias, meski awalnya bingung persiapan kegiatan sosial ini bisa berlangsung di tengah pandemi. Tapi ternyata jarak bukan penghalang dan kendala.

“Meski kita berada di lokasi yang berbeda-beda, tapi kita masih bisa mengejar mimpi dan merealisasikan kegiatan itu. Intinya, yang jadi pelajaran adalah jarak bukan jadi pengahalang dan acara tersebut sangat menginspirasi secara pribadi,” ujar Lala.

Selain itu, ada yang spesial dari Kejar Mimpi Goes To Orphanage kali ini, yaitu dilakukan pemotongan tumpeng untuk merayakan ulang tahun CIMB Niaga yang ke-65. CIMB Niaga juga secara simbolis memberikan Program Sejuta Buku, merchandise dari CIMB Niaga dan APD kepada pihak Yayasan Bahrul Ulum. Kemudian, dilanjutkan juga pembagian hadiah kepada adik-adik Yayasan Bahrul Ulum, Mandalika, Lombok Tengah.

Dalam kesempatan ini, Cut Mini juga mengucapkan ulang tahun CIMB Niaga yang ke-65 dan memberikan harapannya untuk CIMB Niaga secara virtual. "Semoga CIMB Niaga semakin kuat, kokoh, menjadi salah satu bank terpercaya di Indonesia, dan menjadi kebanggan para nasabah yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

Ia juga berharap agar Kejar Mimpi tidak hanya sampai di sini, tapi berlanjut terus sampai nanti. “Semoga kita bisa jadi kebanggan Indonesia bersama Kejar Mimpi CIMB Niaga,” pungkasnya.

CM

(yao)