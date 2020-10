BEIRUT - Sebuah tangki bahan bakar meledak di daerah padat penduduk di ibu kota Lebanon, Beirut, menewaskan setidaknya empat orang dan melukai 20 lainnya. Ledakan itu terjadi setelah tangki tersebut terbakar di Distrik Tariq-al-Jdide pada Sabtu (10/10/2020).

Rekaman televisi menunjukkan api berkobar di antara gedung-gedung di jalanan sempit di daerah tersebut.

Diwartakan BBC, upaya penyelamatan di lokasi masih berlangsung. Petugas pemadam kebakaran menggunakan tangga untuk mengukur bagian luar gedung apartemen untuk menyelamatkan penghuni dari balkon mereka.

Happening beside my house now i can't believe it pic.twitter.com/SRWep530j2 — Léa (@leaisokeh) October 9, 2020