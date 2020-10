JAKARTA - Pendaftaran Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) yang semula berakhir pada 15 Oktober 2020 diperpanjang hingga 31 Oktober 2020. Perpanjangan ini dilakukan untuk mengakomodir antusiasme para jurnalis di berbagai wilayah yang tengah menyiapkan karya terbaik sesuai dengan kategori karya yang diperlombakan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, AJP 2020 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 dan mekanisme penilaian yang dimulai dari tingkat territori, sehingga wartawan masih harus beradaptasi dengan sistem baru tersebut.

“Anomi perserta untuk berpartisipasi cukup tinggi, makan kami memutuskan perpanjangan hingga akhir Oktober. Pertamina juga berharap wartawan melakukan peliputan yang lebih bervariasi, dengan adanya tambahan kategori Program Kemitraan yang sebelumnya menyatu dengan kategori Program CSR,” ujar Fajriyah.

Berbeda dengan kategori lain yang diperuntukkan untuk satu channel media saja, untuk kategori CSR dan Program Kemitraan terbuka untuk semua channel media, baik cetak, online, televisi maupun radio. Program Kemitraan, lanjut Fajriyah, merupakan kategori baru pada AJP 2020. Kategori ini khusus tentang peran Pertamina dalam memajukan UMKM yang menjadi mitra binaan Pertamina.

“Sejak Program Kemitraan digulirkan tahun 1993, Pertamina telah mengucurkan bantuan modal sebesar Rp3,5 triliun yang disalurkan kepada sekitar 63 ribu UMKM mitra binaan Pertamina di seluruh Indonesia. Ini bisa menjadi objek penulisan yang menarik di tengah pandemi Covid-19,” imbuh Fajriyah.

Fajriyah menambahkan, AJP 2020 memberikan peluang juara lebih luas karena akan ada para pemenang di setiap teritori, mulai dari Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng), Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), DKI Jakarta, Jawa Bagian Barat (JBB), Jawa Bagian Tengah, Jatimbalinus, Sulawesi, Kalimantan serta Maluku – Papua.

“Para pemenang di tiap teritori akan mengikuti kompetisi di babak final, yang bersaing dengan 10 territori untuk memperebutkan juara di tingkat nasional serta Best of The Best,” terang Fajriyah.

Seperti diketahui, AJP 2020 menyediakan 8 kategori karya yakni Hardnews Media Cetak, Feature Media Cetak, Media Online/Siber, Feature Radio, Feature TV, Foto Essay, Program CSR/Pemberdayaan Masyarakat dan Kategori Program Kemitraan.

Untuk menjadi peserta AJP 2020, insan media bisa mengisi formulir yang dapat didownload dari link website pertamina https://www.pertamina.com/id/anugerah-jurnalistik-pertamina-2020 atau bisa langsung didownload di link ini https://www.pertamina.com/Media/Upload/AJP/Formulir-Peserta-AJP-2020.pdf. Setelah mengisi formulir pendaftaran, peserta bisa mendaftar dan menyerahkan hasil karyanya ke email anugerah.jurnalistik@pertamina.com paling lambat pada 31 Oktober 2020.

