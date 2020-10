ATLANTA - Antusiasme warga Amerika Serikat (AS) untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden 2020 terlihat dari antrean panjang yang terbentuk di sejumlah tempat pemungutan suara di berbagai daerah.

Di salah satu TPS, warga bahkan harus mengantre hingga 11 jam untuk memberikan suara mereka, seperti yang dialami oleh satu keluarga di Georgia.

"Kami berhasil," kata Johnta Austin dalam satu video viral yang direkam saat mereka mencapai antrean depan. Dia menggambarkan proses yang panjang itu sebagai sebuah "kehormatan".

Dengan pemungutan suara awal yang berlangsung di sebagian besar AS, foto-foto dan video media sosial menunjukkan antrean panjang manusia. Mereka terkadang menunggu berjam-jam, dengan sabar mengantre menuju tempat pemungutan suara.

Beberapa warga Afrika-Amerika, termasuk jurnalis Roland Martin di Texas, mengatakan mereka menangis ketika menemukan para pemilih yang termotivasi di pagi hari pemungutan suara.

Now at 11hrs in line but we are next! A long journey but wouldn’t be anywhere else! Please vote everyone! pic.twitter.com/ifRcbK1XRm— Johnta Austin (@johntalsr) October 12, 2020