SEORANG polisi lalu lintas di Delhi, India terekam kamera berpegangan pada kap mobil dan diseret 400 meter di jalanan sibuk kota. Insiden itu terjadi setelah dia mencoba menghentikan seorang pengemudi dan melompat ke atas kendaraannya agar tidak ditabrak.

Rekaman dari insiden yang tampak seperti adegan film aksi itu menjadi viral pada Kamis (15/10/2020), setelah sang polisi, Mahipal Singh Yadav, melakukan manuver berani tersebut pada Senin (12/10/2020) malam di kota Delhi, India Utara.

Dalam video yang direkam oleh kamera CCTV itu, Yadav terlihat sedang diseret di kap mobil, saat pengemudi berjalan zig-zag di sepanjang jalan dalam upaya untuk menjatuhkannya. Pengemudi ugal-ugalan itu akhirnya berhasil ketika Yadav jatuh dari mobil setelah hentakan keras.

#CaughtOnCam-A Delhi traffic police constable was dragged on the bonnet of a car after he attempted to stop the vehicle for rash driving, in Delhi Cantonment area on Monday.



The accused managed to escape but was later caught by the locals.



Input: @Nitisha_Kashyap @dtptraffic pic.twitter.com/8PAp9bRHOO— CNNNews18 (@CNNnews18) October 15, 2020