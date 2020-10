CHICAGO – Seorang pria dilaporkan mendaki Trump Tower di Chicago, menuntut berbicara dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dan mengancam akan memotong tali yang menahan tubuhnya, melompat ke bawah jika tidak bisa menyampaikan pesannya kepada sang presiden.

Beberapa video dan foto yang dibagikan di media sosial menunjukkan seorang pria bergelantungan di tali di sekira lantai 16 dari bangunan 98 lantai di Chicago itu pada Minggu (18/10/2020) malam.

Diwartakan RT, mengutip laporan media, pria itu dikatakan berusia 20-an dan telah bergelantungan di balkon dengan tali panjat sejak sekitar pukul 17.30 waktu setempat. Chicago Sun Times mengutip Juru Bicara Kepolisian Chicago Tom Ahern, melaporkan bahwa pria itu menuntut "untuk berbicara dengan presiden" dan "menyampaikan pesannya ke media.

