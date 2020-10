Dalam sebuah pernyataan di Twitter, universitas itumengatakan prasangka apa pun terhadap keyakinan, kesucian, dan simbol Islam "sama sekali tidak dapat diterima, karena pelanggaran ini merusak nilai-nilai kemanusiaan universal dan prinsip-prinsip moral tertinggi yang sangat dihormati oleh masyarakat kontemporer".

Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) menggambarkan pernyataan Macron sebagai "tidak bertanggung jawab”. Pernyataan itu disebut bertujuan untuk menyebarkan budaya kebencian di antara masyarakat.

Putting an insulting picture of the Prophet (pbuh)in a French building is an unprecedented challenge and an insult to a billion and a half of Muslims around the world

As Muslims, we must boycott #BoycottFrance #boycottfrenchproducts pic.twitter.com/lauaiPofKG