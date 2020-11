JAKARTA – Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Joe Biden meraih tambahan 10 suara elektoral setelah memenangi Negara Bagian Maryland, menjadikannya unggul atas saingannya Donald Trump dalam Pemilihan Presiden AS (Pilpres AS) 2020.

Maryland dipandang sebagai blue state, negara bagian yang condong mendukung Partai Demokrat yang mengusung Biden.

BACA JUGA: Kejar Trump, Biden Sapu Bersih Suara Elektoral di Massachusetts

Dengan tambahan suara tersebut, Biden kini mengumpulkan 27 suara elektoral setelah memenangi empat negara bagian: Vermont, Massachusetts, Delaware dan Maryland. Sementara Trump yang memperoleh kemenangan di tiga negara bagian: Indiana, Kentucky, dan Oklahoma, mengumpulkan 26 suara elektoral.

Kedua capres berlomba mencapai 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk memenangi Pilpres AS 2020 dan duduk di ruang oval Gedung Putih sebagai Presiden baru AS.

(dka)