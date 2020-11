JAKARTA-Meskipun sedang berada dalam situasi pandemi, Anda tetap bisa menikmati wisata ke berbagai destinasi wisata terbaik di Indonesia, yaitu dengan cara Tur Virtual. Cara ini seakan menjadi obat rindu buat Anda yang sudah rindu sekali untuk jalan-jalan atau travelling #DiIndonesiaAja. Kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif (Kemenparekraf) bersama Traval.co mengajak Anda para penikmat pariwisata untuk dapat kembali mengunjungi berbagai destinasi lokal terbaik di Indonesia melalui sebuah Tur Virtual yang bertajuk “Travel Live: Virtual Indonesia.”

CEO Traval.co, Julius Bramanto mengungkapkan acara Virtual Indonesia kali ini mengajak wisatawan mengexplore delapan destinasi terbaik di Indonesia mulai dari Danau Toba hingga Raja Ampat yang dijadwalkan setiap weekend pada bulan November ini. Acara Virtual Indonesia ini akan mengajak Anda mengexplore delapan destinasi wisata top di Indonesia yang akan berlangsung mulai 7 hingga 29 November 2020 setiap Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WIB” ujar Julius Bramanto CEO-Traval.co pada Press Conference Virtual Zoom pada Kamis (5/11).

Virtual Indonesia ini bertujuan dalam upaya menjadikan industri pariwisata Indonesia lebih baik lagi serta ingin mengajak semua untuk ikut berkontribusi dalam sebuah kampanye yang menghasilkan dampak positif bagi masyarakat, budaya setempat dan lingkungan hidup.

“ Pertama, kita harus memikirkan dampak positif untuk masyarakat , bagaimana pariwisata dapat mensejaterakan masyarakat dan pendekatan bisnis yang saling menguntungkan” jelas Julius .

Ia menambahkan, selain itu Virtual Indonesia ini bertujuan agar bisa berkolaborasi dengan masyarakat dalam mengembangkan daerahnya sehingga mendorong peningkatan sumber daya manusia dengan cara pendampingan dan pelatihan.

“ Kedua, berdampak positif terhadap alam dan lingkungan hidup yaitu dengan berkampanye dan edukasi dalam upaya pelestarian keanekaragamaan hayati serta menerapkan wisata beretika mengajak masyarakat terlibat dalam pelestarian alam” tambah Julius .

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Penyelenggaraan Event Kemenparekraf, Rizki Handayani, mengapresiasi terkait kegiatan Tur Virtual tersebut karena memberikan kesempatan kepada masyarakat luas, yang sudah rindu dengan liburan dan ingin mendapat informasi ter-update tetang pariwisata di daerah.

“ Untuk tetap membangkitkan inspirasi calon wisatawan terhadap wisata bahwa kegiatan-kegiatan wisata yang saat ini masih tetap ada masih menunggu untuk dikunjungi, jadi kegiatan virtual ini untuk memperkenalkan destinasi wisata dan aktivitas pariwisata” ujar Rizki Handayani.

Lebih lanjut, Rizki Handayani berharap bahwa kedepannya kegiatan ini juga bisa dilakukan oleh para pelaku-pelaku pariwisata yang ada di daerah agar dapat bekerjasama dan mendapat kemudahan dari Kemenparekraf sehingga industri pariwisata daerah terus bergerak.

Berbekal kepercayaan bahwa pariwisata dapat membawa perubahan dengan berkolaborasi yang saling menguntungkan dengan komunitas lokal. Virtual Indonesia ini bekerja sama dengan mitra dan komunitas daerah seperti Sebumi, Atourin, Destinazones, dan Pariwisata Bone Bolango.

Tak hanya mengajak Anda mengeksplore delapan tempat wisata Top di Indonesia, namun dalam acara Virtual Indonesia nanti Anda juga dapat turut menyumbangkan dana secara sukarela yang hasilnya 100 persen akan dimanfaatkan komunitas lokal untuk terus menjalankan program dan kampanye pariwisata yang bertanggung jawab. Perlu diiketahui, seluruh rangkaian kegiatan Virtual Indonesia ini tidak dipungut biaya apapun.

Nah, buat Anda yang tertarik ingin merasakan sensasi Tur Virtual menjelajah delapan destinasi wisata Top di Indonesia dengan cara berbeda dari biasanya, berikut jadwal pelaksanaanya:

1. Sabtu, 7 November 2020, pukul 10.00 WIB, The Mightiest Mount Rinjani, Rise and Fall bersama Lala Karmela

2. Minggu, 8 November 2020, pukul 10.00 WIB, Kaldera Toba UNESCO Global Geopark bersama Prisia Nasution

3. Sabtu, 14 November 2020, pukul 10.00 WIB, Forest Healing Journey to the Land of Orangutan bersama Claresta Taufan

4. Minggu, 15 November 2020, pukul 10.00 WIB, Taman Bumi Raja Ampat bersama Wahyu Mahendra

5. Sabtu, 21 November 2020, pukul 10.00 WIB, Whale Shark Whisperer LIVE Experience bersama Febrian

6. Minggu, 22 November 2020, pukul 10.00 WIB, Virtual Escape to Bali Barat bersama Ayu Saraswati

7. Sabtu, 28 November 2020, pukul 10.00 WIB, Ethical Travel to Home of the Dragons bersama Fahria Yasmin

8. Minggu, 29 November 2020, pukul 10.00 WIB, Destinasi Super Prioritas Borobudur bersama Asep Kambali

Acara Travel Live: Virtual Indonesia dapat dipesan melalui platform Traval.co, sehingga Anda bisa menjelajahi dan mempelajari ragam budaya #DiIndonesiaAja hanya dengan satu klik, cukup dari rumah aja Anda bisa rasakan sensasi travelling dengan cara yang berbeda. Yuk jelajahi wisata Indonesia sambil rebahan di rumah aja, untuk informasi link pemesanan: di sini.

