BANDUNG - Program "Kampus Merdeka" dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai respons adaptif terhadap akselerasi pembelajaran pada masa pandemi Covid-19.

“Perkembangan yang progresif dari platform tenologi digital menjadi pengungkit program Kampus Merdeka khususnya dalam pembelajaran hukum,” ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Prof. An An Chandrawulan dalam keterangannya yang diterima Okezone, Sabtu (7/11/2020).

Karakteristik kolaboratif dari proses Pembelajaran Kampus Merdeka, sambungnya, menjadi urgensi untuk dimulai.

Sementara, Laina Rafianti selaku Kepala Unit Internasionalisasi Fakultas Hukum Unpad, menuturkan dengan inisiasi dari Kedutaan Besar Indonesia untuk Amerika Serikat melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan akan dilakukan Pembelajaran Kolaboratif antar Negara pada 9 November 2020.

"Indiana University yaitu Maurer School of Law Bloomington menjadi mitra kolaboratif strategis Fakultas Hukum Unpad dalam perkuliahan Hukum Perdagangan Internasional yang dilakukan, dengan topik The Present and Future of Cybersecurity Law in International Trade," ujar Laina.

Baca Juga : Ratusan Pelajar Papua Ikuti Lomba Hari Pahlawan Nasional

Dalam acara tersebut, Dr. Asaf Lubin Maurer selaku dosen dan peneliti senior dari Maurer School of Law akan menyampaikan materi “The Future of Cybersecurity Regulation: Managing Cyber Risks in the Age of Ransomware, Data Breaches, and Internet of Things".

"Sementara Dr. Danrivanto Budhijanto selaku dosen dan Kepala Depertemen Hukum Teknologi Informasi Komunikasi dan Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Unpad membawakan materi The New Kids On The Block: Blockchain Law," tutur Laina.

(aky)