NEW DELHI – Sukacita menyambut kesuksesan Kamala Harris menjadi Wakil Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) tak hanya dirasakan oleh keluarganya di Negeri Paman Sam, tetapi juga di India. Bahkan, keluarga Kamala Harris di India memastikan siap terbang ke AS demi menghadiri pelantikan dari perempuan berusia 56 tahun itu.

Paman Kamala Harris, Gopalan Balachandran, mengaku sangat bangga saat mendengar kabar keponakannya terpilih menjadi Wapres AS. Ia pun memastikan bakal segera menghubungi Harris untuk menyampaikan langsung ucapan selamatnya.

Sejak Harris yang mendampingi Joe Biden dipastikan memenangi Pilpres AS 2020, Balachandran mengaku teleponnya tak berhenti berdering. Ucapan selamat terus mengalir dari para kerabat atas kesuksesan Kamala Harris menjadi Wapres Baru AS.

“Saya sangat bangga dengan Kamala, saya akan menelefon dan memberi selamat kepadanya segera. Telefon saya tidak berhenti berdering sejak berita itu keluar,” ujar Gopalan Balachandran, sebagaimana dikutip dari Indian Express, Minggu (8/11/2020).

Paman Kamala Harris yang suda berusia 80 tahun itu pun berencana untuk terbang ke Amerika Serikat karena tak mau melewatkan hari pelantikan keponakannya itu. Balachandran dan seluruh keluarga Kamala Harris di India akan terbang ke AS pada Januari tahun depan.

“Putri saya sudah ada di sana, membantu Kamala berkampanye. Kita semua akan terbang ke sana. Saya tidak akan melewatkannya untuk apa pun," lanjut Balachandran.

Balachandran sendiri diketahui merupakan saudara dari ibunda Harris, yakni Shyamala Gopalan. Selama empat hari terakhir, Balachandran mengaku terus memandangi layar TV di rumahnya guna memantau perhitungan suara dalam Pilpres AS 2020.

Tepat pada Sabtu 7 November 2020, pasangan Joe Biden dan Kamala Harris pun akhirnya dinyatakan memenangi Pemilu AS. Mendapati kemenangan ini, Balachandran menilai bahwa sosok Harris sangat mirip dengan ibundanya yang akan berjuang keras untuk kesejahteraan masyarakat. “Dia sangat terinspirasi oleh Shyamala, ibunya, yang akan menghadiri protes hak-hak sipil saat itu. Dia (Kamala) tumbuh menjadi seorang yang sangat percaya dalam persamaan hak untuk semua, jadi dalam jangka panjang saya tahu bahwa dia akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin hak-hak ini di negaranya,” tukas Balachandran.