KAIRO - Seorang pria Mesir membakar dirinya di Alun-alun Tahrir, Kairo pada Kamis (13/11/2020) sebagai bentuk protes atas korupsi dan kondisi kehidupan yang memburuk di negara Afrika Utara itu.

Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, pria itu mengeluhkan kondisi keuangan dan kehidupannya akibat upayanya untuk mengungkap korupsi pemerintah. Dia mengatakan bahwa upayanya untuk mengungkap korupsi oleh pejabat negara membuatnya dipecat dari pekerjaannya di bank dan menghadapi denda besar di tangan pasukan Keamanan Nasional.

BACA JUGA: Kerusuhan Mesir Makin Memanas, 38 Tewas

Meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintah, yang ia tuduh dipimpin oleh "pencuri", pria itu membakar diri sebelum polisi dan orang yang lewat berhasil memadamkan api, demikian diwartakan Middle East Eye.

"Saya tidak perlu menangis. Hidup saya telah hancur. Saya telah dipecat secara tidak adil dari pekerjaan saya dan secara tidak adil dihalangi untuk kembali ke pekerjaan itu. Inilah yang terjadi sekarang," katanya sesaat sebelum membakar dirinya sendiri.

The Egyptian citizen who set himself on fire in Tahrir square is An employee of the Central Auditing Agency who revealed a corruption case in which sisi’s son was mentioned He insisted on transferring it to the prosecution, the State Security Agency arrested and tortured him. https://t.co/740D7IAAGk— ود البيه (@khalidalbaih) November 12, 2020