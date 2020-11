JAKARTA – Duta Besar Amerika Serikat (AS) Sung Y. Kim secara resmi menyerahkan 83 ventilator canggih untuk digunakan di Jawa Tengah. Bantuan 83 ventilator ini merupakan bagian dari 1.000 ventilator yang telah disumbangkan AS kepada Indonesia melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) untuk membantu upaya penanganan Covid-19.

“Acara hari ini mencerminkan komitmen Amerika Serikat untuk bermitra dengan Indonesia dalam menanggulangi Covid-19. Ventilator ini akan mendukung rumah sakit di Jawa Tengah dalam merawat pasien yang sakit. Kami bangga dapat bekerja sama dalam pencegahan penyakit, diagnostik, dan pengembangan kapasitas-- melalui USAID, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS, dunia usaha AS, serta mitra-mitra lainnya,” kata Duta Besar AS Sung Y. Kim pada acara penyerahan bantuan yang digelar secara virtual, Jumat (13/11/2020).

Ventilator yang didonasikan ini bentuknya ringkas, dan mudah dipindahkan serta dapat mendukung aplikasi invasif dan non-invasif, yang memberikan fleksibilitas kepada Indonesia dalam perawatan pasien COVID-19.

Bantuan Pemerintah AS yang diberikan termasuk kelengkapan, garansi, dan pengiriman. Juga melalui USAID, Amerika Serikat mendanai pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang cara menggunakan peralatan serta prosedur operasi standar dan pemeliharaannya sehingga rumah sakit dapat membantu lebih banyak pasien pulih kembali.

Selain donasi ini, total bantuan darurat AS untuk mendukung perjuangan Indonesia melawan COVID-19 adalah sekitar USD11 juta dolar.

“Ventilator ini tentu sangat membantu, alatnya cukup canggih dan nilai utama yang kami dapat adalah hubungan baik antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kita berterima kasih kepada Pemerintah AS dan USAID dan berharap kedua negara dapat bekerja sama lebih banyak lagi dalam hal-hal lain,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Amerika Serikat merupakan kontributor terbesar kesehatan global, dan terus membantu para teman dan sekutu kami melalui upaya “All-of-America” yang mencakup bantuan dari pemerintah, dunia usaha, LSM, dan organisasi keagamaan. Selama 20 tahun terakhir, USAID telah menginvestasikan lebih dari USD1 miliar atau Rp14 triliun di sektor kesehatan Indonesia, membangun landasan yang kuat untuk respons Covid-19 yang lebih efektif. Ventilator hanyalah salah satu bentuk bantuan darurat Kedutaan Besar AS untuk Indonesia dalam perang melawan Covid-19.