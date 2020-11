LONDON – Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson harus menjalani isolasi Covid-19, beberapa bulan setelah dia dinyatakan sembuh dari penyakit yang disebabkan virus corona tersebut. Johnson menjalani isolasi setelah dia bertemu dengan seorang anggota parlemen yang kemudian dinyatakan positif Covid-19.

Dalam sebuah pesan video pada Senin (16/11/2020), Johnson mengatakan bahwa dirinya merasa “luar biasa” di hari pertamanya menjalani isolasi. Dia juga meminta orang-orang untuk "mengikuti aturan" dan mengisolasi diri jika dihubungi oleh, sistem pelacakan dan pengujian Covid-19 Inggris, NHS Test and Trace.

Johnson mengatakan bahwa dia terlacak oleh sistem itu pada Minggu (15/11/2020). Sebelumnya, pada Kamis (12/11/2020) Johnson menghabiskan waktu sekira 35 menit dengan anggota parlemen Lee Anderson, yang kemudian dites positif Covid-19.

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.



I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 16, 2020