BEIJING - Kedutaan Besar Inggris di Beijing dan media-media lokal di China menyatakan seorang diplomat Inggris melompat ke sungai di barat daya China untuk menyelamatkan seorang siswa yang tenggelam akhir pekan lalu

Kantor berita China Xinhua melaporkan, Stephen Ellison, konsul jenderal Inggris yang berusia 61 tahun, melompat ke sungai di kotamadya itu, Sabtu (14/11/2020), setelah melihat seorang siswi, yang tidak sengaja jatuh ke dalam sungai, berjuang keras menyelamatkan diri.

Dalam video yang menggambarkan insiden itu dan upaya penyelamatan yang dilakukan – yang dipasang di akun Twitter Kedutaan Besar Inggris – tampak seorang perempuan mengapung tertelungkup dengan wajah di bawah permukaan air, sementara sejumlah orang berteriak panik. Diplomat itu melepas sepatunya, melompat ke air dan berenang menyelamatkan perempuan itu.

Sebuah alat pelindung dilempar ke sungai sehingga memungkinkan orang-orang di tepi sungai menyeret Ellison dan siswi yang diselamatkannya ke tempat yang aman.

“Berkat penyelamatan itu siswi tersebut bisa bernafas dan sadar kembali,” tulis Xinhua mengutip pihak berwenang setempat, tanpa menyebut identitas perempuan tersebut.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe— UK in China 🇬🇧 (@ukinchina) November 16, 2020