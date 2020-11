SURABAYA- Muhibbul Zibbri, Lailussoma, dan Atika Fissilmi Kaffah tiga mahasiswa UIN Sunan Ampel ini berhasil menorehkan prestasi.

Ketiganya adalah mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya berhasil meraih juara 2 dalam National Call for Paper and Conference (NCFP) 2020.

Dalam perlombaan yang bertemakan “The Role and Innovation of Islamic Philanthropy in Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) 2020, ketiganya mengangkat model literasi wakaf dalam karya tulis ilmiahnya yang berjudul Knowaqf: Literasi Wakaf Berbasis Smart App Guna Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang dipresentasikan dalam babak final.

Knowaqf merupakan sebuah aplikasi dari gagasan mereka yang dapat berguna untuk memberikan literasi tentang wakaf dan berwakaf secara online.

Seperti dikutip laman UIN Sunan Ampel disebutkan aplikasi ini didesain memiliki fitur-fitur seperti berita- berita yang berkaitan dengan perkembangan wakaf, games, dan fitur wakaf tunai secara digital.

