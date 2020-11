BEIJING – China mengklaim telah menggunakan senjata microwave atau gelombang mikro saat menghadapi tentara India di perbatasan yang disengketakan kedua negara di Himalaya. Senjata itu disebut telah membuat tentara India muntah-muntah dan melarikan diri dari posisi yang mereka tempati.

Klaim itu diumumkan surat kabar The Times pada Selasa (17/11/2020) mengutip ceramah dari Jin Canrong, seorang Profesor Hubungan Internasional di Universitas Renmin di Beijing, China. Dia dilaporkan mengklaim bahwa pada 29 Agustus pasukan India yang maju menghadapi pasukan China di wilayah perbatasan di Himalaya dipukul mundur setelah China mengubah puncak gunung tersebut menjadi oven microwave.

"Dalam 15 menit, mereka yang menempati puncak bukit semuanya mulai muntah," kata Jin Canrong sebagaimana dilansir RT. “Mereka tidak bisa berdiri, jadi mereka lari. Begitulah cara kami merebut kembali posisi tersebut. "

“Kami tidak mempublikasikannya karena kami menyelesaikan masalah dengan indah,” katanya. "Mereka tidak mempublikasikannya juga karena mereka kalah dengan sangat menyedihkan."

Senjata gelombang mikro menembakkan pulsa atau sinar elektromagnetik frekuensi tinggi yang menyebabkan sensasi nyeri dengan memanaskan permukaan kulit.

Media articles on employment of microwave weapons in Eastern Ladakh are baseless. The news is FAKE. pic.twitter.com/Lf5AGuiCW0— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) November 17, 2020