BANDUNG- ITB menempati peringkat 1.000+ atau menjadi universitas terbaik kedua di Indonesia versi THE World University Rankings.

Peringkat ini resmi dikeluarkan lembaga pemeringkatan Times Higher Education (THE) telah merilis peringkat universitas-universitas di dunia tahun 2021.

Sekretaris Tim Evaluasi Peringkat ITB, Paramashanti mengatakan, Times Higher Education World University Rankings (WUR) memiliki dua kategori penilaian, yakni THE (Overall) WUR dan THE WUR by Subjects.

Adapun rincian peringkat ITB untuk THE WUR by Subjects adalah: peringkat 601+ untuk Bidang Bisnis dan Ekonomi (Business and Economics); peringkat 501-600 untuk Bidang Ilmu Komputer (Computer Science); peringkat 601-800 untuk Bidang Teknik (Engineering).

"Lalu, peringkat 801+ untuk Bidang Ilmu Hayati (Life Sciences); dan peringkat 801-1000 untuk Bidang Ilmu Fisika (Physical Sciences). Berdasarkan peringkat THE WUR by Subjects tersebut, ITB terbaik di Bidang ilmu komputer," sebutnya dikutip laman ITB, Kamis (19/11/2020).

Dosen Teknik Kelautan ITB, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ini mengatakan, terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi oleh universitas agar dapat mengikuti pemeringkatan THE WUR.

