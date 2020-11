JAKARTA- Pengurus Pusat Ikatan Alumni (PP-IKA) ITS turut ambil bagian memeriahkan Dies Natalis ITS ke-60 Lustrum XII.

Bekerja sama dengan dengan ITS menggelar Innovation Challenge dan Bussines Summit 2020 bertajuk "Technology for Prosperity" yang sudah dimulai Oktober 2020 hingga November 2020.

Sekadar diketahui Innovation Challenge merupakan sebuah kompetisi inovasi nasional yang diperuntukan bagi semua pelaku start up pemula di Indonesia.

Lantas apa tujuan acara ini dibuat? Ketua Umum PP IKA ITS Ir Sutopo Kristanto MM, menjelaskan, acara yang kali pertama diadakan oleh IKA ITS ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan start up agar mampu bersaing dan mendapatkan calon investor yang dapat membantu dari segi pendanaan.

Sementara sasaran acara ini adalah sektor teknologi dan sektor kreatif. "Ini adalah salah satu bentuk dukungan ikatan alumni terhadap cita-cita ITS sebagai ibu yang luhur,"sebutnya dalam keterangan pers yang diterima pada Jumat (20/11/2020).

Dia mengatakan, potensi dan talenta anak bangsa di sektor teknologi dan kreatif sangat besar. Demikian juga, motivasi masyarakat untuk membangun usaha mandiri melalui usaha rintisan dan mengembangkan usaha tersebut juga besar. "Karena itu acara ini diadakan untuk mendorong adanya pemrakarsaan bisnis sekaligus mendukung kemajuan dunia entrepreneurship berbasis ilmu dan teknologi di Indonesia," ujarnya. Baca Juga: Empat Perguruan Tinggi Sepakati Kuatkan Implementasi Kampus Merdeka Senada, Rektor ITS Prof Dr Ir Mochammad Ashari MEng, mengatakan bahwa inovasi merupakan salah satu tugas besar bagi perguruan tinggi. "Kami senang, adanya kompetisi ini menunjukkan bahwa alumni ITS peduli dengan inovasi. Dan kami juga mendukung upaya IKA ITS dalam menemukan talenta-talenta yang memiliki semangat juang tinggi, dalam merintis usahanya," katanya. Sementara acara puncak akan digelar pada 21 November 2020 di Kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta merupakan agenda rutin tahunan yang diadakan setiap menyambut perayaan Dies Natalis ITS. Bussines Summit 2020 diharapkan menjadi sarana bertemunya para pelaku bisnis pemula dan para investor. Mengusung konsep Bussiness Talk and Keynote Speech. Acara ini juga akan menghadirkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.