SAN JOSE – Insiden penusukan yang terjadi di sebuah gereja di San Jose, California, Amerika Serikat (AS) telah menewaskan dua orang, demikian dilaporkan pihak berwenang.

Penusukan terjadi di Gereja Grace Baptist yang terletak di blok 400 di Jalan E San Fernando dekat kampus Universitas Negeri San Jose. Petugas kepolisian San Jose telah dikerahkan ke lokasi penikaman.

Dalam keterangan di Twitter, polisi mengatakan bahwa “lokasi kejadian masih sangat aktif” dan mendesak orang-orang menghindari daerah tersebut di tengah operasi perburuan pelaku yang sedang berlangsung.

Units are currently at the scene of a possible stabbing at the Grace Baptist Church located at 484 E San Fernando St. This is an active scene, please avoid the area. pic.twitter.com/0oTioeIqEE— San Jose Police Media Relations (@SJPD_PIO) November 23, 2020