VATIKAN - Paus Fransiskus untuk pertama kalinya secara terbuka menyebut minoritas Uighur China sebagai orang-orang yang teraniaya. Pernyataan Paus Fransiskus itu mengakhiri kebungkamannya atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Uighur di wilayah Xinjiang, China.

"Saya sering berpikir tentang orang-orang yang teraniaya: Rohingya, Uighur yang malang, Yazidi, apa yang ISIS lakukan kepada mereka benar-benar kejam, atau orang Kristen di Mesir dan Pakistan dibunuh oleh bom yang meledak saat mereka berdoa di gereja," kata Francis. dalam buku barunya, "Let Us Dream: The Path to A Better Future", yang diterbitkan pada Senin (23/11/2020).

PBB mengklaim lebih dari satu juta Uighur, yang sebagian besar Muslim, dan kelompok-kelompok minoritas lain telah dibawa ke pusat-pusat penahanan besar di Xinjiang. Mereka disebut mengalami indoktrinasi, pelecehan fisik, dan sterilisasi.

Beijing menegaskan kamp-kamp itu adalah pusat pelatihan kejuruan yang dibangun untuk mengatasi ancaman ekstremisme agama dan menyangkal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas di Xinjiang.

Diwartakan CNN, Paus tidak merinci lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan Uighur dalam bukunya, selain kalimat singkat tersebut, sementara dia berbicara tentang kelompok teraniaya lainnya seperti Rohingya secara lebih rinci.

Buku, yang dipandang sebagai refleksi luas tentang visi Paus Fransiskus tentang dunia pasca-virus corona itu, ditulis bersama dengan penulis biografi kepausan Austen Ivereigh selama musim panas 2020.

Vatikan baru-baru ini memperpanjang perjanjian kontroversial dengan Beijing atas pengangkatan uskup di China daratan.

Beijing telah lama bersikeras untuk membuat keputusan akhir tentang semua pengangkatan uskup di negara itu, tetapi perjanjian 2018 mengakhiri ketegangan puluhan tahun antara kedua belah pihak, yang memutuskan hubungan diplomatik formal pada 1951.

Detail perjanjian tersebut tidak pernah dipublikasikan dan telah dikritik oleh beberapa orang, termasuk Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo. Berbicara pada jumpa pers, Selasa (24/11/2020), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan bahwa dimasukkannya Uighur ke dalam daftar orang-orang yang dianiaya oleh Paus Fransiskus "sama sekali tidak berdasar." "Ada 56 kelompok etnis di China, dan kelompok etnis Uighur adalah anggota yang setara dengan keluarga besar bangsa China. Pemerintah China selalu memperlakukan (semua) kelompok minoritas secara setara dan melindungi hak dan kepentingan mereka yang sah," katanya. Kata.