JAKARTA - Seorang tukang balon keliling yang mengaku dirinya lulusan S2 belakangan ini sedang viral di media sosial.

Tak disangka alasannya membuat warganet terharu. Pria paruh baya ini telah bekerja sebagai tukang balon kurang lebih selama satu tahun, setelah dirinya berada di Pontianak, Kalimantan.

Dirinya memberi alasan bahwa sudah pusing dengan persaingan kerja.

Sebelumnya, Dia sempat bekerja sebagai manager. Namun, dia lebih memilih bekerja apa adanya seperti sekarang.

"Ya biasalah, namanya persaingan. Jadi sudahlah, pusing mikirin dunia. Lebih baik saya gini apa adanya, damai," katanya seperti dikutip dari video TikTok dari akun @hobbymakan.id, Selasa (24/11/2020). Sampai saat ini video tersebut sudah ditonton sebanyak 2,8 juta akun pengguna.

Tak disangka, penjual balon keliling ini juga sudah menunaikan ibadah haji. Meski begitu dia tetap rendah hati dalam bekerja.

Penghasilan dari berjualan balon, bapak ini hanya mendapat Rp15 ribu perbalonnya, itu juga belum tentu akan terjual semua. Ia juga menyatakan bahwa istri dan anaknya sudah meninggal karena kecelakaan setelah diwawancarai pihak @hobbymakan.id.

Postingan itupun mengundang berbagai reaksi simpati. Salah satunya @N*l*Iz*tt*, "Ya allah ternyata beliau s2 tidak malu jd tukang balon, aku D3 jd tukang es terkadang malu di katain orang2."

Netizen lainnya juga berkomentar bijak, yakni pemilik akun @Gr*c*, "Dont judge the book by the cover, sehat selalu untuk bapanya, semoga laris usahanya." (Uck)