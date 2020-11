LONDON – Menteri Kesehatan Inggris menjawab pertanyaan tentang digelarnya konser lagu Natal di tengah pandemi virus corona dengan kata-kata bahasa Arab, “Insya Allah”. Jawaban Matt Hancock dalam wawancara dengan radio LBC itu mendapat reaksi beragam dari pengguna media sosial.

Kata Insya Allah secara harfiah berarti “jika Tuhan mengizinkan”, tetapi umum juga digunakan di Timur Tengah untuk menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

Dalam wawancara pada Senin (23/11/2020) itu, pembawa acara LBC Nick Ferrari bertanya apakah warga Inggris dapat menggelar konser lagu Natal di bawah pedoman baru Covid-19 yang akan berlaku mulai 2 Desember.

Merespons pertanyaan itu Hancock terdiam sejenak sebelum menjawab 'Insya Allah'.

Saat didesak untuk memberikan rincian, Hancock bersikeras: "Saya akan membiarkan Perdana Menteri menjelaskan kepada Parlemen terlebih dahulu," demikian dilansir Middle East Monitor.

Pengguna media sosial dengan cepat mengomentari kata-kata Hancock tersebut, banyak di antara mereka menyampaikan kebingungan.

On @LBC this Morning @NickFerrariLBC asked @MattHancock if Xmas carols singing could go ahead. Hancock's response: "Inshallah". This wouldn't be the ironic context would it? Implying that something will never happen or can be used as a gentle way of declining invitations?— Bruce Scott (@DrBruceScott) November 23, 2020