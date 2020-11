Jakarta- PT Pegadaian (Persero) meraih beberapa penghargaan atas kinerja yang dilakukan, satu di antaranya BUMN Award 2020 kategori Digital Marketing Transformation for Milennial Generation dari Warta Ekonomi Jumat (27/11/2020).

Sebelumnya Pegadaian juga memperoleh penghargaan :

1. Best Company 2020 dari majalah Men’s Obsessions atas kinerja positif perusahaan,

2. Dua penghargaan Teropong PR Award 2020 kategori Best Active Media Social dan Best Digital Innovation,

3. Empat penghargaan yang terdiri dari satu kategori platinum, dua gold dan satu silver di ajang Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) 2020.

Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani atas nama manajemen dan seluruh Insan Pegadaian mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan apresiasi kepada perusahaan.

“Kami yakin berbagai apresiasi ini menjadi motivasi bagi seluruh Insan Pegadaian untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Sesuai tagline Mengatasi Masalah Tanpa Masalah, kami terus berusaha memberikan solusi keuangan terbaik terutama dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional”.

Lebih lanjut Basuki menyampaikan bahwa meskipun Pegadaian telah memasuki usia ke-120 tahun, perusahaan tidak ingin tampil sebagai perusahaan yang lamban, tetapi terus inovatif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Pegadaian terus konsisten melakukan transformasi baik transformasi bisnis, digital, maupun kultural sejalan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat, terutama kalangan milenial saat ini memerlukan layanan yang mudah, cepat dan aman melalui transaksi dalam genggaman. Pegadaian merespon hal ini dengan terus menyosialisasikan pemanfaatan aplikasi Pegadaian Digital.

Saat ini Pegadaian juga telah menggandeng kerja sama dengan beberapa perusahaan e-commerce atau start up seperti Tokopedia, Grab, Gojek, Shopee, Blibli, Bukalapak, Ovo, OLX, LinkAja, Dana, Akseleran, AkuLaku, JD.id, dan sebagainya.

Dengan transformasi dan kolaborasi yang dilakukan ini akan semakin mengukuhkan Pegadaian sebagai perusahaan modern dalam rangka mewujudkan visi Menjadi The Most Financial Valuable Company dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat, pungkas Basuki.

CM

(yao)