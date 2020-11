JAKARTA – Penyanyi muda, cantik dan berprestasi dalam akademik, Maudy Ayunda, melakukan wawancara dengan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.

Wawancara disiarkan live di akun Instagramnya pada Jumat (27/11/2020). Dalam wawancaranya, Maudy Ayunda dan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim membahas bagaimana arah pendidikan di Indonesia.

Setelah menjawab beberapa pertanyaan Maudy, Nadiem berbalik memberikan pertanyaan kepada Maudy mengenai pendapatnya tentang sistem pendidikan di Indonesia.

“Yang paling aku rasa untuk ruang perkembangan itu adalah aspek pembelajaran. Di mana anak-anak mencintai proses belajar, memiliki ownership terhadap pembelajaran tersebut, dan the development of critical thinking skills, team work, soft skills, and the problem solving skills,” ujar Maudy.

Maudy juga menanyakan bagaimana pendapat Nadiem mengenai perspektif di dalam dunia pendidikan Indonesia dan dalam aspek seperti apa.

“Profil pelajar Pancasila kita, yaitu wheel baru kita jadi inilah adalah output pendidikan kita, ada akhlak mulia, kebhinekaan global, kemandirian, kreatifitas, ada gotong royong/team work, kolaborasi, bernalar kritis. Semua ini menjadi 6 profil pelajar Pancasila. Itu adalah goal kita,” kata Nadiem. Nadiem juga menjelaskan masalah yang dihadapi sekarang adalah bagaimana agar anak-anak Indonesia mau tertantang belajar karena masa depan akan terus berubah dengan cepat. Anak-anak juga harus bisa adaptif, untuk bisa kreatif, untuk bisa berkolaborasi, dan bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Mereka secara independent punya motivasi intrinsik. (Uck)