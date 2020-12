BURNLEY – Polisi Inggris menangkap seorang pria berusia 57 tahun menyusul setelah penikaman terhadap dua orang wanita di Kota Burnley, Inggris, Rabu (2/12/2020). Pakaian pria itu, yang mengenakan kopiah dan baju panjang yang identik dengan Muslim, memunculkan spekulasi mengenai motif penusukan.

Polisi Lancashire melaporkan bahwa mereka dipanggil ke sebuah insiden pada pukul 09:30 waktu setempat setelah dua wanita ditikam di sebuah department store terkenal di Burnley, Marks & Spencer.

Menurut pernyataan polisi, kedua korban dibawa ke rumah sakit dengan luka serius, tetapi tidak dianggap mengancam jiwa. Penyelidik memastikan bahwa sebuah pisau telah ditemukan, demikian diwartakan RT.

Laporan lokal menunjukkan bahwa anggota masyarakat berhasil menangkap pelaku sebelum polisi tiba di tempat kejadian.

Man arrested in Burnley for stabbing two people outside Marks and Spencer, injuries thought to be serious but not life threatening. pic.twitter.com/NntlUXewau— Stevie (@StevieeeWx) December 2, 2020