JAKARTA – Komedian Ernest Prakasa membagikan pandangan terhadap anak muda saat puncak acara Dies Natalis Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) ke-81.

Puncak acara Dies Natalis FIB UI ke-81 dilakukan secara daring dan mengundang komedian Ernest Prakasa sebagai pembicaranya.

Tema yang diangkat dalam acara ini adalah “Resiliensi Budaya dalam Krisis Global”. Acara ini juga disiarkan secara live melalui laman youtube Hubungan Masyarakat (Humas) FIB UI Jumat, 4 Desember 2020.

Dalam salah satu mata acara bincang-bincang bertema “Anak Muda, Budaya dan Kreativitas dalam Krisis”, Ernest mengatakan bahwa rasa insecure saat ini lebih parah.

“Sekarang peer pressure sosial media itu gila banget. Membuat kita jadi takut salah, takut mencoba, takut gagal, karena peer pressure-nya luar biasa,” tuturnya dikutip pada Senin (7/12/2020).

Ernest juga menekankan jika melakukan hal yang terbaik dalam sebuah kesempatan , maka itu akan membuahkan kesempatan-kesempatan lainnya.

“Jangan membebani diri sendiri, jangan merasa membanding-bandingkan sukses dengan teman-teman satu angkatan. Just be happy with what you do, nanti jalannya juga beda-beda,” tambahnya.

Ernest mengatakan bahwa melakukan sesuatu bukan hanya sekadar menyenangkan orang lain, melainkan agar dapat bangga dengan diri sendiri, senang dengan diri sendiri, dan tidak merasa gagal atau hampa.

“Jadi ada sense of fulfillment buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Kita melakukan sesuatu tuh element terpentingnya buat kita, yang terpenting adalah kebahagiaan kita,” ujar Ernest.