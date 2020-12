Sejumlah vaksin Covid-19 kini sedang dalam proses akhir pembuatan. Di sisi lain, masyarakat tentu bertanya siapa yang pertama kali akan mendapat vaksin tersebut.

Setelah berbulan-bulan melakukan debat dan musyawarah, panel ahli independen yang Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) telah memutuskan siapa yang akan mendapatkan terlebih dahulu vaksin COVID-19 ini.

Dikutip dari The New York Times, Minggu (6/12/2020), dewan komite C.D.C merekomendasikan bahwa 21 juta pekerja perawatan kesehatan AS yang memenuhi syarat akan menjadi yang pertama mendapatkan vaksin COVID-19.

Setelahnya baru tiga juta orang tua yang tinggal di panti jompo dan fasilitas perawatan jangka panjang lainnya.

Menurut analisis oleh The New York Time, sebanyak 39 persen kematian akibat virus corona telah terjadi di fasilitas perawatan jangka panjang.

Namun sayangnya, perusahaan produsen vaksin seperti Pfizer dan Moderna, memperkirakan bahwa mereka tidak akan cukup memvaksinasi lebih dari 22,5 juta orang Amerika pada Januari mendatang.

Jadi, setiap negara harus memutuskan petugas kesehatan mana yang lebih diprioritaskan untuk mendapat vaksin tersebut.

C.D.C kemungkinan akan memilik untuk memprioritaskan perawatan pada dokter dan perawat, terapis, pernapasan, dan karyawan rumah sakit lainnya, termasuk staf kebersihan yang kemungkinan terbesar terpapar virus corona.

Setelah itu, C.D.C mengisyaratkan bahwa yang akan mendapat antrean selanjutnya untuk vaksin COVID-19 adalah 87 juta orang AS yang bekerja di bidang pangan dan pertanian, manufaktur, penegakan hukum, pendidikan, transportasi, petugas tanggap darurat, dan sektor lainnya.

Para petugas itu, kata C.D.C berisiko tinggi terpapar virus karena pekerjaan mereka yang mengharuskan mereka untuk bekerja di kantor.

Masing-masing negara bagian AS dapat memutuskan untuk memasukkan ke dalam kelompok ini karyawan industri yang sangat terpengaruh oleh virus tersebut.

CM

(yao)