Sebagai merek dagang yang sudah hadir di Indonesia 52 tahun lamanya, Sasa selalu mengedepankan inovasi dan transformasi agar terus bisa hadir dan berjalan selaras dari masa ke masa. Bukan hanya dari sisi inovasi dalam bentuk produk namun juga bagaimana PT Sasa Inti mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan kepada konsumen agar bisa terus relevan tidak dimakan zaman.

Pada awal tahun ini dunia mengalami sebuah tantangan baru yang mengguncang perekonomian, baik skala lokal maupun global, namun tantangan ini merupakan kesempatan yang Sasa ambil untuk bertransformasi baik dari segi komunikasi maupun management. Sasa memulai Tahun 2020 yang berat ini dengan beradaptasi langsung dengan menerapkan sistem campaign yang masif namun tetap relevan, menghadirkan kampanye-kampanye digital yang mampu memberikan warna lain di tengah pandemi.

Sebagai bentuk refleksi dari apa yang Sasa lakukan selama tahun 2020, berbagai penghargaan pun dapat diraih berkat spirit perubahan di tengah keterbatasan melalui kampanye-kampanye Sasa yang selalu ingin memberikan nilai lebih kepada audience dan konsumen. Dimulai dengan penghargaan “The Best New Comer” yang diberikan oleh Twitter Asia Pasifik, sebagai bentuk apresiasi terhadap Sasa dengan kampanye-kampenya yang berhasil menjadi trending topic world wide, dalam waktu singkat.

Adapula proyek inovasi Sasa yakni “Game Bubur Ayam Express“ sebuah kolaborasi Sasa dengan Gambir Studio yang mendapatkan apresiasi sangat baik dengan capaian 2 juta downloader dan mendapatkan apresiasi sebagai “South Asia Campaign” dari Apple South East Asia di awal tahun 2020. Lalu penghargaan “Popular Brand Awards 2020” sebagai bentuk apresiasi terhadap merk dagang Sasa, yang terus hadir di tengah masyarakat.

Adapun sebagai merek dagang yang sudah ada sejak 52 tahun lalu, Sasa juga mendapatkan penghargaan sebagai “Living Legend Brand” yang juga menjadi tolak ukur pencapaian Sasa yang bisa bertahan dengan citra dan inovasinya selama ini. Di penghujung tahun 2020 ini Sasa juga berhasil membuktikan eksistensinya selama berpuluh-puluh tahun malang melintang di bidang bumbu makanan, dengan di anugerahkannya “Youth Choice Award 2020” oleh Marketeers Indonesia, dimana penghargaan ini merupakan pembuktian Sasa yang terus bertransformasi dan berinovasi seiring dengan pergantian zaman sehingga tetap menjadi pilihan bagi generasi Millenials bahkan Generasi Z. Tidak berhenti disitu Sasa juga mendapatkan penghargaan peringkat ke-2 untuk “Indonesia Digital Marketing Champion 2020” dari SWA, yang mana melalui proses seleksi dan penjurian dari pelaku industri dan profesional.

“Tentunya kami ingin berterima kasih sebesar-besarnya terhadap para konsumen dan pihak-pihak yang udah memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap Sasa sebagai Brand, tentunya kesuksesan yang kami raih tahun ini tidak lepas dari strategi disiplin yang diterapkan sebagai core dari segala campaign yang kami jalankan, dan juga komitmen kami sebagai brand that always bring happiness to others. Pastinya tahun depan kami akan terus melanjutkan komitmen kami untuk terus memberikan yang terbaik kepada konsumen,” jelas Fenny Kusnaidy selaku General Manager Marketing & Communication PT Sasa Inti.

Apresiasi yang besar oleh masyarakat dan konsumen ini juga menjadi menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Sasa, dengan usaha yang telah dilakukan selama ini, ternyata mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan konsumen, terlebih penghargaan ini merupakan bukti bahwa sebagai perusahaan Kitchen Food Brand dari Indonesia yang dapat diterima masyarakat luas dan siap untuk terus berinovasi baik untuk pasar lokal maupun internasional.

Komitmen Sasa untuk hadir dan memperkaya masakan para konsumen di Indonesia terbukti dengan adanya jutaan toko retail tersebar di seluruh Indonesia. Dengan penetapan harga yang kompetitif dan pengiriman yang dapat diandalkan, Sasa dapat menjangkau setiap sudut wilayah di Indonesia sehingga berbagai lini produk Sasa pun dapat mudah ditemukan baik di pasar tradisional maupun di pasar modern seperti di hypermarket, supermarket dan minimarket. Selain itu, Sasa pun telah merambah pasar internasional dengan dilakukannya kegiatan ekspor sejak lebih dari satu dekade ke pasar Asia, Timur Tengah, Afrika dan ke beberapa negara lainnya yang memiliki prospek baik untuk dipasarkan. (CM)

