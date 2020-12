JAKARTA – Korupsi merupakan rintangan dan tantangan terbesar bagi pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh dunia, demikian disampaikan Duta Besar Inggris Owen Jenkins saat membuka webinar dalam rangka Hari Anti-korupsi Internasional, Selasa (8/12/2020).

“Korupsi benar-benar merupakan salah satu rintangan dan terbesar yang kita semua hadapi di seluruh dunia terkait pembangunan ekonomi dan sosial,” kata Jenkins.

Dia menambahkan bahwa korupsi telah mengancam perdagangan dan investasi global, upaya negara-negara untuk memberantas kemiskinan, dan seringkali terjadi dan berdampak besar pada orang-orang yang miskin dan rentan. Ini diperparah dengan terjadinya pandemi Covid-19 tahun ini.

Karena itulah Inggris menjadikan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritasnya dan bekerja sama dengan mitra internasional, termasuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dan pemerintah Indonesia untuk tujuan tersebut.

“Pekerjaan kita di Indonesia sangat mendukung pemerintah dan program serta inisiatif pemerintah,” ujarnya.

Webinar bertajuk Webinar on Public Procurement Reform Agenda in Indonesia: Challenges and Solutions.” yang digelar Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan UNODC membahas pengadaan publik dan reformasi kepemilikan manfaat perusahaan di Indonesia, dan berbagi pengalaman terkait pengadaan publik, khususnya seputar transparansi.

Selain itu webinar ini juga membahas upaya dan kebijakan anti-korupsi Indonesia serta dukungan Inggris dalam program-program ini.

Sejumlah pakar terkemuka menjadi nara sumber dalam webinar ini di antaranya Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Bappenas, Taufik Hanafi; Manager dan Penghubung UNODC untuk ASEAN, Collie Brown; serta Koordinator Harian Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK, Herda Helmijaya.

Acara ini digelar untuk memperingati Hari Anti-korupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember.

Sejak meratifikasi Konvensi PBB Anti-Korupsi (United Nations Convention Against Corruption, UNCAC) pada 2006, Indonesia telah membuat kemajuan dalam pemberantasan korupsi melalui implementasi konvensi yang berkelanjutan.

(Bernadus Melkianus Danomira)

(dka)