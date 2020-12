SEORANG penulis novel spionase, John le Carre, meninggal dunia pada usia 89 tahun. Ia merupakan seorang mata-mata Inggris yang beralih jadi novelis spionase.

Kabar kematian Jon le Carre disampaikan oleh agennya, Curtis Brown. Pada (13/12/2020), Curtis Brown mengatakan, le Carre mengembuskan napas terakhir di Cornwall, Inggris, pada Sabtu (12/12) karena sakit. Kematiannya tidak terkait Covid-19.

Terlahir dengan nama David Cornwell, dia pernah bekerja untuk dinas intelijen Inggris, sebelum menuangkan pengalamannya ke dalam bentuk fiksi.

Tiga novel pertamanya ditulis ketika dia masih menjadi mata-mata, dan atasannya mengharuskannya menggunakan nama samaran. Dia memilih nama "le Carre" -- yang berarti bujur sangkar dalam bahasa Perancis -- karena terdengar misterius.

Beberapa karyanya yang terkenal termasuk "Tinker, Tailor, Soldier Spy" dan "The Spy Who Came in from the Cold."

Banyak novelnya telah diadaptasi untuk film dan televisi, termasuk "Smiley's People" dan "Tinker, Tailor, Soldier Spy."

