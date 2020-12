JAKARTA - Jumlah pasien sembuh dari Covid-19 per hari ini sudah mencapai 510.957 orang atau 82.0%. Jumlah kesembuhan kumulatif ini sudah termasuk penambahan pasien sembuh harian sebanyak 5.121 orang berdasarkan data rilis BNPB yang diterima Okezone pada 15 Desember 2020.

DKI Jakarta menambahkan pasien sembuh terbanyak harian yaitu 1.472 kasus dan kumulatifnya masih yang tertinggi mencapai 138.994 kasus. Urutan kedua harian berada di Jawa Tengah menambahkan pasien sembuh sebanyak 975 kasus dan kumulatifnya sebanyak 45.171 kasus. Jawa Barat hari ini menjadi provinsi dengan urutan ketiga menambahkan 853 pasien sembuh dan kumulatifnya menjadi 55.129 kasus.

Urutan keempat hari ini ada di Jawa Timur sebanyak 530 pasien sembuh, namun kumulatifnya masih kedua tertinggi mencapai 60.980 kasus. Dan urutan kelima di Kalimantan Timur menambahkan sebanyak 189 kasus dan kumulatifnya mencapai 19.224 kasus.

Lalu, pada pasien terkonfirmasi positif hari ini bertambah, sebanyak 5.489 kasus. Untuk jumlah kumulatifnya, atau pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga saat ini, berjumlah 623.309 kasus. Namun untuk jumlah kasus aktif, yakni pasien Covid-19 yang masih menjalani masa perawatan, per hari ini berjumlah 93.396 kasus atau 15.0% dari pasien terkonfirmasi.

Untuk rincian penambahan pasien terkonfirmasi positif harian per provinsi, DKI Jakarta hari ini urutan pertama, menambahkan sebanyak 1.506 kasus dan kumulatifnya masih yang tertinggi sebanyak 154.005 kasus. Jawa Tengah urutan kedua harian menambahkan 979 kasus dan kumulatifnya masih di urutan ketiga nasional dengan 67.496 kasus.

Jawa Timur urutan selanjutnya menambahkan sebanyak 713 kasus dan kumulatifnya masih kedua tertinggi sebanyak 70.634 kasus. Jawa Barat urutan keempat dengan menambahkan pasien terkonfirmasi positif sebanyak 600 kasus dan kumulatifnya urutan keempat mencapai 66.810 kasus. Urutan terakhir dalam lima besar harian, berada di Sulawesi Selatan menambahkan 295 kasus dan kumulatifnya mencapai 23.494 kasus.

Disamping itu, untuk kasus pasien meninggal harian juga masih bertambah sebanyak 137 kasus dan kumulatifnya menjadi 18.956 kasus atau 3,0% dari pasien terkonfirmasi. Dari rincian per provinsi, Urutan pertama harian berada di Jawa Timur dengan menambahkan pasien meninggal sebanyak 41 kasus kumulatifnya masih yang tertinggi sebanyak 4.920 kasus.

DKI Jakarta urutan kedua menambahkan 17 pasien meninggal dan kumulatifnya juga masih urutan kedua bertambah menjadi 2.950 kasus. Jawa Tengah urutan ketiga menambahkan 16 kasus dan kumulatifnya mencapai 2.651 kasus. Urutan keempat di Jawa Barat urutan kelima harian sebanyak 15 kasus dan kumulatifnya sejumlah 1.072 kasus. Dan Lampung masuk urutan kelima menambahkan pasien meninggal sebanyak 12 kasus dan kumulatifnya mencapai 217 kasus.

Selain itu, dari data hasil uji 426 laboratorium jejaring per 14 Desember 2020, jumlah spesimen selesai diperiksa per hari sebanyak 42.006 spesimen dan kumulatifnya 6.424.385 spesimen. Jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 29.376 orang dan kumulatifnya 4.308.544 orang.

Sementara jumlah negatif Covid-19 dari hasil periksa, per hari ini sebanyak 23.887 orang dan kumulatifnya 3.685.235 orang. Selain itu per hari ini jumlah suspek tercatat ada 64.067 kasus. Untuk sebaran wilayah masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota.

