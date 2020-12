NEW YORK – Amerika Serikat (AS) pada Senin (14/12/2020) memulai vaksinasi virus corona perdananya, di saat kematian akibat Covid-19 meningkat, mencatat rekor tertinggi sejak awal pandemi.

Sandra Lindsay, seorang perawat unit perawatan intensif Kota New York menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi Covid-19 di AS. Lindsay yang telah merawat pasien Covid-19 yang parah selama berbulan-bulan, divaksinasi di Long Island Jewish Medical Center di Queens, Kota New York, dengan disaksikan langsung oleh Gubernur New York, Andrew Cuomo.

BACA JUGA: Vaksin Covid-19 Pertama Inggris Diberikan pada Nenek 90 Tahun

"Tidak ada bedanya dengan mengambil vaksin lain," kata Lindsay sebagaimana dilansir Reuters. “Saya merasa penuh harapan hari ini, lega. Saya merasa kesembuhan akan datang. Saya berharap ini menandai awal dari akhir masa yang sangat menyakitkan dalam sejarah kita.

“Saya ingin menanamkan kepercayaan publik bahwa vaksin itu aman,” tambahnya.

Vaksinasi juga dilakukan di beberapa rumah sakit di kota-kota lain di AS, dengan pejabat mengatakan bahwa tidak ada gangguan berarti selama proses pada Senin. Namun, Jenderal Angkatan Darat AS Gustave Perna mengatakan bahwa badai besar yang diperkirakan menghantam negara itu pekan ini berpotensi menghambat pengiriman vaksin berikutnya ke 491 lokasi lain di seluruh negeri.

Vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Pfizer Inc dan BioNTech SE, diberikan sebagai dua dosis dengan jarak tiga minggu. Vaksin tersebut mendapatkan otorisasi penggunaan darurat AS pada Jumat (11/12/2020).

BACA JUGA: Vaksin Covid-19 Sputnik V Paling Ampuh di Dunia?

Kedatangan vaksin memberikan sedikit kelegaan saat AS pada Senin (14/12/2020) mencatat 300.000 kematian akibat Covid-19, yang tertinggi di dunia, sementara angka pasien rawat inap Covid-19 melonjak tinggi. Saat ini AS memiliki 16 juta kasus virus corona yang telah dikonfirmasi.

Selama tujuh hari terakhir, Amerika Serikat mengalami rata-rata 2.4062 kematian per hari, tertinggi sejak pandemi dimulai, menurut hitungan Reuters.

(dka)