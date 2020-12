BRISBANE – Salah satu pantai terkenal Australia lenyap akibat cuaca ekstrem yang melanda pantai timur Negeri Kanguru. Pantai Main di Byron Bay sebelumnya sudah habis karena terkikis erosi dan kini benar-benar hilang setelah hamparan dua meter pasir hanyut dibawa ombak ke laut.

Wali Kota Byron Bay, Simon Richardson mengatakan "cuaca buruk" dan "gelombang besar" menghancurkan apa yang tersisa dari pantai tersebut.

"Kami sedang menyaksikan pantai kami menghilang," katanya sebagaimana dilansir BBC.

Sebuah hamparan pantai sepanjang 1.000 km dilanda hujan deras dan air pasang yang "sangat tinggi". Lebih dari 2.000 rumah di sejumlah kota, termasuk Brisbane dan Gold Coast, kehilangan aliran listrik pada Senin (14/12/2020) setelah angin kencang melanda saluran listrik.

Gelombang pasang setinggi 8 meter tercatat, mengikis garis pantai di beberapa daerah, termasuk Byron Bay di New South Wales. Foto-foto menunjukkan pantai tertutup air dan pohon tumbang.

#ByronBay's Main Beach was swallowed by the ocean this morning as damaging surf and an abnormally high tide hit parts of Australia's east coast.



🎥 Video by @wrecklanecoffeeco/IG pic.twitter.com/hEnfK92Btk— Weatherzone (@weatherzone) December 14, 2020