LONDON - Jam tangan Apocket senilai hampir USD27.000 (Rp381 juta) milik mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Woodrow Wilson telah dicuri dari sebuah dealer barang antik di London.

Melalui siaran pers, polisi Metropolitan kota mengatakan arloji klasik ini dicuri sekitar pukul 00.30 waktu setempat pada Sabtu (12/12).

Polisi mengatakan seorang pria memasuki dealer barang antik di Pierrepont Arcade, di Islington, London utara, dan berkata dia ingin membeli vas bunga.

Pembayaran yang dilakukan melalu kartu kredit gagal. Polisi meyakini jika pria itu membuka lemari pajangan dan mencuri arloji saat pekerja toko mengembalikan vas itu ke tempatnya.

Dikutip CNN, jam tangan itu terbuat dari emas 14 karat. Di bagian depan Anda bisa melihat Great Seal of the US yang menggambarkan seekor elang, sedangkan di bagian belakangnya terdapat pesan terukir dari Wilson.

“Dari Presiden Amerika Serikat untuk Charles J Lawrenson, master kapal uap Inggris Nubian sebagai pengakuan atas jasa kemanusiaannya dalam melakukan penyelamatan di laut pada 7 Maret 1914 dari master dan awak kapal sekunar Amerika Julia A Trubee,” tulis pesan itu.

Polisi merilis foto jam tangan serta foto seorang pria yang diduga mencuri jam itu.

“Pemilik jam tangan ini sangat tertekan,” ujar petugas polisi Joshua Brown dalam siaran persnya.

“Barang itu sudah lama ada di keluarga mereka dan saya akan mendesak orang yang mencurinya untuk mengembalikannya secepat mungkin,” jelasnya.

Wilson adalah presiden AS ke-28 dari 1913 hingga 1921. Dia sebelumnya menjabat sebagai adalah Presiden Universitas Princeton dan Gubernur New Jersey.

