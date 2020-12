JAKARTA-Setelah membuka Pre-order pada tanggal 11 Desember 2020. iPhone 12 kini resmi dijual secara resmi oleh iBox Indonesia mulai hari ini Jumat, 18 Desember 2020. iPhone ini hadir langsung lengkap dalam empat varian di Indonesia. Empat model tersebut adalah iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, dan iPhone 12 Pro Max.

Tidak seperti launching iPhone sebelumnya, kali ini launching iPhone 12 dilakukan secara virtual via zoom dan IG Live. Prosesi peresmian launching iPhone 12 dilakukan oleh Perwakilan dari Board of Director Erajaya Group, Mr Kim Jong Woon Vice CEO of 3C dan Bapak Herman Wong selaku Chief of Merchandise & Planning Officer of 3C. Penyarahan iPhone 12 untuk customer pertama yang melakukan pre-order juga diberikan oleh Mr Kim Jong Woon secara symbolis pagi ini di iBox Store Mall Kelapa Gading.

Pada kesempatan launching iPhone 12 kali, iBox berkolaborasi bersama dengan BMW Indonesia untuk memberikan shopping experience yang berbeda dan sangat eksklusif. Mengutip dari instagram story @iBoxindonesi, iBox dengan BMW Indonesia memberikan challenge kepada para influencer otomotif ternama yaitu, Fitra Eri, Motomobi dan Ridwan Hanif mengendari mobil elektrik dari BMW series i8 dan i3 untuk menjemput Capt Vincent Raditya, Ryan Berti juga Andien Aisyah yang sudah melakukan Pre-Order iPhone 12 untuk mengambil iPhone 12 di iBox Store Mall Kelapa Gading pagi ini.

iBox berkomitmen untuk memberikan pelayan yang terbaik kepada seluruh pelanggan setia Apple, dengan menghadirkan produk Apple bergaransi resmi dan terjamin keasliannya. Kepada seluruh pelanggan iBox yang sudah melakukan Pre-order sebelumnya, iBox menjamin bahwa setiap customer akan menerima iPhonenya sesuai dengan yang diorder dan langsung bisa dicek untuk kondisi iPhonenya saat pengambilan barang.

Event launching iPhone 12 kali ini dilaksanan dengan mematuhi seluruh protokol kesehatan dengan melakukan pembatasan pengunjungan toko, menjaga jarak, pengukuran suhu tubuh, penggunaan masker dan perlindung wajah serta melakukan disinfektan secara berkala.

Untuk pemesanan iPhone 12 ini bisa langsung cek instagram @iBoxIndonesia, pesan via website www.ibox.co.id atau melalui official store iBox di Shoope. Buat kamu yang mau dateng ke store iBox pastikan selalu mengikuti protokol kesehatan dan memakai masker.

